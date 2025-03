VIDEOS ¬ Arresto del Alcalde de Estambul desata protestas en Turquía; 343 detenidos

MADRID, 22 de marzo, (EUROPA PRESS) - Al menos 343 personas fueron detenidas durante las protestas del viernes, en las que se exigió la dimisión del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y se protestó contra el arresto del Alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Este último, uno de los grandes rivales políticos del mandatario, fue detenido por cargos de corrupción y complicidad con el terrorismo. El sábado por la mañana, nuevas operaciones policiales resultaron en decenas de detenciones adicionales.

El Ministro del Interior turco, Alí Yerlikaya, confirmó este balance en su cuenta de la red social X. Las detenciones ocurrieron principalmente en las provincias de Estambul, Ankara y Esmirna, estas dos últimas bajo orden de prohibición de concentraciones. "No exhibiremos tolerancia alguna por aquellos que buscan perturbar el orden social, amenazar la paz y la seguridad de nuestra nación y provocar el caos", advirtió el Ministro Yerlikaya.

El viernes por la mañana, el presidente turco calificó las protestas como "terror callejero" y acusó al principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Imamoglu, de aprovechar la investigación como pretexto para sumir al país en el caos. "No toleraremos ninguna alteración del orden público. Así como antes no cedimos ante el terror callejero, ahora no nos inclinaremos ante el vandalismo", afirmó Erdogan.