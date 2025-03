Los decomisos de huevo en la frontera sur de EU alcanzan cifras récord por escasez

Por Ambar Román

Los Ángeles, 23 de marzo (LaOpinión).- En medio de la crisis causada por la gripe aviar en Estados Unidos, las autoridades fronterizas han registrado un incremento significativo en la incautación de productos de huevo en la frontera con México.

De acuerdo con datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en lo que va del año fiscal 2025, se han decomisado más productos de huevo que cantidades de fentanilo, un potente opioide sintético que suele ser el foco de las interdicciones en la frontera.

Durante este período, las incautaciones de drogas relacionadas con el fentanilo sumaron 413 eventos, con una reducción en los meses de diciembre, enero y febrero respecto al mismo período del año anterior.

En contraste, los decomisos de huevos alcanzaron cinco mil 572 casos, una cifra que resalta el impacto de la crisis en el suministro de este alimento en Estados Unidos.

El problema se ha agudizado especialmente en la región fronteriza de San Diego, donde las autoridades han informado un aumento del 158 por ciento en la cantidad de intercepciones de productos de huevo en comparación con el año fiscal 2024.

Este fenómeno se debe en gran medida a la escasez y el alza en los precios de los huevos dentro del país, lo que ha llevado a muchas personas a intentar ingresarlos desde México sin conocer las restricciones vigentes.

Las regulaciones estadounidenses prohíben el ingreso de huevos frescos, carne de pollo cruda y aves vivas desde México, debido al riesgo de propagación de enfermedades avícolas. La CBP ha enfatizado que, aunque muchas personas lo hacen sin mala intención, la introducción de estos productos sin autorización representa un peligro para la industria avícola y la salud pública.

El brote actual de gripe aviar ha sido catalogado como uno de los peores en la historia de Estados Unidos, afectando a millones de aves domésticas y contribuyendo a la escasez de productos derivados del huevo.

CBP is cracking down on Eggs! Egg seizures are up. Fentanyl seizures are down. pic.twitter.com/pcXMhpemRJ

— Michael Wilson (@annet_mike) March 19, 2025