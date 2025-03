Israel ataca hospital en Gaza y Hamás pierde otro líder; 50 mil palestinos han muerto

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas en un bombardeo israelí sobre el edificio de cirugía del Hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Israel justificó el "ataque selectivo" contra un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además confirmó la muerte de uno de los pacientes y heridas de diversa consideración en varias personas más, incluido personal médico. El bombardeo "sembró pánico y provocó la evacuación completa del edificio, que ha quedado destruido en gran parte".

Entre los fallecidos estaría el miembro del Comité Ejecutivo de Hamás Ismail Barhum, según informó la televisión Al Aqsa TV. Barhum estaría siendo atendido en el hospital debido a las heridas "críticas" que sufrió el pasado martes en un bombardeo en Rafá en el que además falleció su sobrino, Mohamed Barhum, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Images from the Israeli attack on Nasser Hospital in Khan Younis tonight. pic.twitter.com/Ij2eXF7irW

Israel confirmó el bombardeo, un "ataque selectivo contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamás". Israel destaca que realizó un "exhaustivo proceso de inteligencia" y que utilizó "armamento de precisión diseñado para minimizar al máximo el daño". Además recriminó a Hamás que utilice infraestructura civil "que pone cruelmente en riesgo a la población de Gaza".

El último balance del Ministerio de Sanidad gazatí recoge 41 fallecidos y 61 heridos en las últimas 24 horas, con lo que suman 50 mil 21 los muerto y 113 mil 274 los heridos desde el inicio de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, desatada tras el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 que se saldó con unos mil 200 muertos.

Uno de los destacados líderes políticos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Salah al Bardauil, murió junto a su esposa como consecuencia de un bombardeo perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre su tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informó Hamás.

La organización lamentó la muerte de Bardauil en una "traicionera operación de asesinato sionista como parte de una serie de masacres brutales cometidas por el enemigo contra nuestro firme y paciente pueblo en la Franja de Gaza", según un comunicado recogido por Al Jazeera.

Bardauil fue un influyente líder político palestino, cuya trayectoria estuvo marcada por su firme compromiso con la lucha por la liberación de Palestina y la resistencia contra la ocupación israelí. A lo largo de su vida, luchó por una Palestina libre y soberana, y ejerció como portavoz en diversos foros internacionales.

Precisamente este sábado, al menos quince personas fallecieron y un número aún por determinar de personas resultaron heridas este sábado como consecuencia de un bombardeo perpetrado por las FDI en la citada ciudad.

Este intercambio de ataques se produce después de que el ejército de Israel reanudara el martes su ofensiva sobre la Franja de Gaza, violando así el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las partes a mediados de enero. Desde entonces, las autoridades de Gaza han confirmado la muerte de casi 600 personas por los ataques de Israel.

When will this stop? #Gaza pic.twitter.com/SGPep1Nf2f

El ejército de Israel ya cercó por completo el barrio gazatí de Tal Sultan, en la ciudad de Rafah, escenario de una nueva y multitudinaria evacuación forzada en el sur del enclave palestino y que de momento se salda con al menos dos fallecidos por las operaciones israelíes, según fuentes locales.

El portavoz en árabe del ejército, el coronel Avichay Adraee, ha confirmado a mediodía que "el cerco sobre Tal Sultan" ha sido completado en una operación que pretende "ampliar la zona de seguridad defensiva en el sur de la Franja de Gaza". Horas antes, Adraee empleó la misma expresión sobre la "ampliación de la seguridad" para referirse a una operación adicional en Beit Hanoun, en el norte del enclave, muy cerca de la frontera israelí.

Cabe recordar que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó el pasado viernes al ejército "expandir las zonas de seguridad" en la Franja de Gaza, incluido el redespliegue de tropas en nuevos puntos del enclave que serían "anexionados" hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) libere a los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el territorio.

Sobre las órdenes de evacuación forzadas, el ejército israelí emite regularmente estos avisos como prolegómeno de operaciones, explican los militares, contra centros de mando de Hamás, para minimizar las víctimas entre la población civil. Naciones Unidas y ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian por contra que estos avisos son órdenes de expulsión forzosa que incumplen el derecho Internacional.

Horas antes, el ejército de Israel ha anunciado igualmente el comienzo, a última hora de este pasado sábado, de una nueva "ofensiva terrestre" en Beit Hanoun, en el extremo norte de Gaza, a pocos kilómetros de la frontera israelí. La ofensiva allí "tiene como objetivo destruir la infraestructura de Hamás y ampliar una zona de amortiguación a lo largo de la línea divisoria", según ha hecho saber el ejército en su cuenta de la red social X.

