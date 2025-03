Israel ordena evacuar sur de Gaza; ofensiva ya alcanza los 50 mil palestinos muertos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel ya cercó por completo el barrio gazatí de Tal Sultan, en la ciudad de Rafah, escenario de una nueva y multitudinaria evacuación forzada en el sur del enclave palestino y que de momento se salda con al menos dos fallecidos por las operaciones israelíes, según fuentes locales.

El portavoz en árabe del ejército, el coronel Avichay Adraee, ha confirmado a mediodía que "el cerco sobre Tal Sultan" ha sido completado en una operación que pretende "ampliar la zona de seguridad defensiva en el sur de la Franja de Gaza". Horas antes, Adraee empleó la misma expresión sobre la "ampliación de la seguridad" para referirse a una operación adicional en Beit Hanoun, en el norte del enclave, muy cerca de la frontera israelí.

Cabe recordar que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó el pasado viernes al ejército "expandir las zonas de seguridad" en la Franja de Gaza, incluido el redespliegue de tropas en nuevos puntos del enclave que serían "anexionados" hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) libere a los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el territorio.

Sobre las órdenes de evacuación forzadas, el ejército israelí emite regularmente estos avisos como prolegómeno de operaciones, explican los militares, contra centros de mando de Hamás, para minimizar las víctimas entre la población civil. Naciones Unidas y ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian por contra que estos avisos son órdenes de expulsión forzosa que incumplen el derecho Internacional.

Horas antes, el ejército de Israel ha anunciado igualmente el comienzo, a última hora de este pasado sábado, de una nueva "ofensiva terrestre" en Beit Hanoun, en el extremo norte de Gaza, a pocos kilómetros de la frontera israelí. La ofensiva allí "tiene como objetivo destruir la infraestructura de Hamás y ampliar una zona de amortiguación a lo largo de la línea divisoria", según ha hecho saber el ejército en su cuenta de la red social X.

