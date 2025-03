EU despliega otro buque, ahora en el Pacífico, para apoyar en operaciones fronterizas

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo):- El destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Spruance partió ayer de la Base Naval de San Diego para apoyar las operaciones de la frontera sur con México, dio a conocer el Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM).

La instancia de seguridad argumentó que las operaciones del buque, bajo coordinación del Departamento de Defensa y la Armada contribuirán a una respuesta coordinada y sólida para combatir el "terrorismo marítimo", la proliferación de armas, la delincuencia transnacional, la piratería, la destrucción del medio ambiente y la migración irregular por mar.

