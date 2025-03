VIDEO ¬ Tiroteo deja 3 muertos y 15 heridos en parque de Las Cruces, Nuevo México

Por María Ortiz

Los Ángeles, 23 de marzo (LaOpinión).- Tres personas murieron y 14 resultaron heridas en lo que se ha descrito como un tiroteo masivo ocurrido el pasado viernes por la noche en Young Park, en Las Cruces, en el estado de Nuevo México, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10 de la noche en Young Park, según informó el sábado la policía de Las Cruces, en el sur del estado. Las víctimas mortales eran dos hombres, de 19 y 18 años, y un joven de 16. Los heridos tenían entre 16 y 36 años.

Los nombres de los fallecidos y los heridos no se han dado a conocer, señaló además la policía en sus redes sociales, mientras se continúa investigando el suceso.

El tiroteo comenzó como un altercado entre dos grupos de personas en una “exposición de autos no autorizada” que derivó en un tiroteo entre ellos, según declaró el Jefe de policía Jeremy Story en una conferencia de prensa.

SHOOTING TRAGEDY

WARNING SENSITIVE FOOTAGE

A shooting occurred around 10 p.m. on Friday near the parking lot at #YoungPark at a monthly gathering where drivers of modified sports cars show them off.

They said around 200 people gathered for the event, which had a party-like… pic.twitter.com/8Mf78OT4Iz

— Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) March 22, 2025