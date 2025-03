México vence 2-1 a Panamá con penal de último minuto y conquista la Nations League.

El peleado juego fue similar al de julio de 2023 entre estos dos equipos que definió la Copa Oro en el mismo escenario. En aquella ocasión, Giménez le dio la victoria a México con solitario gol a los 88 minutos.

Al igual que en la semifinal contra Canadá, cuando el Tricolor anotó un gol de vestidor apenas a los 45 segundos, México volvió a sacudir las redes temprano.

Roberto Alvarado lanzó un centro desde la banda derecha dirigido a Raúl Jiménez, quien aprovechó la salida en falso del portero Orlando Mosquera y el insuficiente cierre del zaguero Carlos Harvey para ponerle la cabeza a la pelota y enviarla al fondo del arco. México se fue arriba 1-0 a los 7 minutos.

El tercer gol de Jiménez en menos de 72 horas en el SoFi Stadium hizo explotar a la afición azteca en el estadio angelino tan solo dos minutos después de que Panamá estuvo cerca con un disparo de Adalberto Carrasquilla que fue atajado por el arquero Ángel Malagón.

Malagón se lució a los 41 minutos cuando hizo un desviada espectacular a cañonazo de zurda de José Rodríguez en una jugada de altura que arrancó la ovación del público.

Pero sólo tres minutos después hubo un centro peligroso al área mexicana, cayeron jugadores de ambos equipos y, tras revisión del VAR, el árbitro guatemalteco Mario Escobar marcó penalti.

El árbitro determinó que Johan Vásquez cometió falta al patear a Cecilio Waterman, el héroe canalero de la semifinal, quien había punteado el balón en el área chica.

Carrasquilla, el talentoso jugador que milita en los Pumas, capitalizó a los 45+2′ con disparo por el centro que el portero del América estuvo cerca de tapar con la pierna. El 1-1 al medio tiempo le hizo justicia a una escuadra canalera que igualó la energía de los mexicanos y que generó peligro.

El segundo tiempo fue distinto al primero, pues el conjunto que dirige Javier Aguirre tuvo la pelota y fue el que más buscó el gol, mientras que Panamá se tiró atrás y trató de contragolpear sin éxito.

Para el “Vasco” es su primer triunfo importante en esta nueva etapa al frente de la selección. Más adelante este año encararán la Copa Oro, aunque el verdadero reto será el del año próximo al ser coanfitriones de la Copa del Mundo.

México alineó con Ángel Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo, César Huerta, Roberto Alvarado; Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Destacó el regreso de Montes a la defensa central y obviamente el técnico Javier Aguirre repitió con la dupla de delanteros centros (Raúl y Santi).

Panamá abrió el juego con Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Edgardo Fariña, Carlos Harvey; Aníbal Godoy, Jorge Gutiérrez, José Rodríguez, Adalberto Carrasquilla; Cristian Martínez y Cecilio Waterman.

Minutos antes del partido hubo en la cancha un show musical encabezado por Will Smith, el legendario actor y cantante que en la ceremonia de los Oscar de 2022 se hizo noticia mundial por cachetear al conductor Chris Rock en pleno escenario.

