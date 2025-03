Los bombardeos de Israel en la Franja dejan 730 muertos tras el fin del alto al fuego.

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS).- El balance de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras la reanudación de su ofensiva el 18 de marzo, rompiendo el alto al fuego pactado en enero, ascendió a 730, según denunciaron este lunes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que "el balance de muertos y heridos desde el 18 de marzo de 2025 aumentó a 730 mártires y mil 367 heridos", incluidos 61 fallecidos —entre ellos cuatro cuyos cadáveres han sido recuperados en las últimas 24 horas— y 134 heridos durante el último día.

Así, especificaron que el balance de muertos asciende ya a 50 mil 82 desde el inicio de la ofensiva contra el enclave, desatada el 7 de octubre de 2023 tras los ataques perpetrados horas antes por Hamás y otros grupos palestinos contra Israel, cifra a la que se suman 113 mil 408 heridos.

En este sentido, detallaron que entre las víctimas figuran 15 mil 613 niños muertos y 33 mil 900 heridos, lo que supone cerca del 30 por ciento del total de víctimas. Entre ellos hay 825 niños menores de un año y 274 bebés que nacieron tras el inicio de la ofensiva y murieron a causa de los ataques israelíes.

🚨BREAKING: Israeli artillery has targeted the Red Cross headquarters in Al-Mawasi, Rafah, in the southern Gaza Strip.

The building was clearly marked with the International Committee of the Red Cross (ICRC) flag at the time of the attack. pic.twitter.com/I6a0IhnYCo

— Gaza Notifications (@gazanotice) March 24, 2025