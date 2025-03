Trump anuncia que impondrá arancel de 25% a países que compren petróleo venezolano.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cualquier nación que compre petróleo o gas a Venezuela deberá pagar un arancel del 25 por ciento en su comercio con el país norteamericano. La medida fue publicada en su cuenta de Truth Social y está prevista para entrar en vigor el 2 de abril.

Trump justificó la decisión asegurando que Venezuela ha actuado con hostilidad hacia Estados Unidos y que su Gobierno envió deliberadamente a criminales, incluidos miembros de bandas como el Tren de Aragua. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones.

El anuncio llega en un momento en el que se esperaba que Trump pospusiera otros aranceles previamente anunciados, como el impuesto del 25 por ciento a productos farmacéuticos, automóviles y madera. A pesar de la nueva advertencia, los mercados financieros reaccionaron al alza al inicio de la jornada.

En 2024, Venezuela exportó petróleo y gas a Estados Unidos por un valor de cinco mil 600 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio. Sin embargo, esta cifra representa solo un tres por ciento del total de importaciones energéticas de EU, muy por detrás de Canadá, que aportó el 60 por ciento con 106 mil millones de dólares en ventas.

Trump se refirió a este nuevo impuesto como un "arancel secundario", dirigido a países que mantengan relaciones comerciales con Venezuela en el sector energético. La Administración del Presidente estadounidense ha mantenido una postura dura contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de no cumplir acuerdos en materia electoral y migratoria.

En su publicación en Truth Social, Trump reiteró que “Venezuela ha sido muy hostil a Estados Unidos y a las libertades que defendemos”. Añadió que cualquier nación que adquiera petróleo venezolano “será forzada a pagar un arancel del 25 por ciento a Estados Unidos sobre cualquier comercio que hagan con nuestro país”.

Esta medida coincide con el vencimiento de la licencia especial que permitió a Chevron operar en Venezuela y exportar crudo a EU. desde 2022. Trump extendió la autorización por 30 días, pero advirtió que no permitirá nuevos acuerdos si Maduro no muestra avances en reformas políticas y el retorno de migrantes.

Además del nuevo arancel, Trump prepara una serie de impuestos recíprocos a otras naciones, que serían anunciados el 2 de abril, fecha que él mismo denominó "día de la liberación". No está claro si algunas economías aliadas quedarían exentas de estas medidas.

