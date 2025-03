Marco Rubio ratifica su respaldo a Israel tras la reanudación de ataques en Gaza

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS).- El Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró el día de ayer el apoyo de la Administración de Donald Trump a Israel en una llamada con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que la semana pasada rompiera el alto al fuego en la Franja de Gaza al reanudar los ataques en el enclave palestino, lo que dejó cientos de muertos desde entonces.

La portavoz de Rubio, Tammy Bruce, explicó que el Secretario habló con Netanyahu "para enfatizar el apoyo estadounidense a Israel", mientras que han abordado "las operaciones militares" que el ejército israelí está llevando a cabo en Gaza, "y los esfuerzos para ayudar a liberar a los rehenes y traerlos de nuevo a casa".

Highly disturbing

Marco Rubio wearing the Ash Wednesday cross as he talks about slaughtering human beings in Gaza

Grotesque. https://t.co/3SUuBylJUS

— Stop The Bollocks with Mirabel (@MirabelTweets1) March 6, 2025