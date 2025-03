VERSUS ¬ ¿Campo de exterminio o de reclutamiento? Periodistas hablan de la evidencia

En esta entrega de VERSUS, las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel ahondaron en las narrativas que se han construido en torno al Rancho de Izaguirre y, desde la evidencia, expusieron qué se ha encontrado en este lugar.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La evidencia encontrada en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, ha confirmado que en este lugar existía un lugar de reclutamiento, como han confirmado las autoridades, y al mismo tiempo ha sido insuficiente para sostener la narrativa —inflada desde la oposición— de que se trataba también de un campo de exterminio.

“El campo de exterminio cada vez está más lejos y nos vamos acercando a un hecho de que el rancho Izaguirre era un campo de reclutamiento forzado”, expuso Daniela Barragán en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire..

Daniela Barragán dijo que en toda discusión que pueda haber del rancho Izaguirre lo principal es el esclarecimiento de los hechos. “En segundo plano está todo el asunto político, estamos viendo que hasta el hallazgo de restos óseos está en duda, lo que nos lleva al cuestionamiento de si hubo indicios para hablar de un campo de exterminio, porque incluso hay quienes se atrevieron a decir que era el Auschwitz mexicano, lo que es un asunto mayor porque estamos hablando de uno de los episodios más dolorosos en la historia del mundo”.

Para Meme Yamel esta comparación no sólo es falta de ética, sino que demuestra un desconocimiento del contexto histórico. “El campo de exterminio en la época Nazi era un proyecto sistemático de Hitler, era su política, una política de Estado para desaparecer a un grupo en particular. En el caso del rancho Izaguirre no hay indicios de que sea una campo de exterminio y lo que sí podemos decir es que hay una omisión sistemática, porque no es el primer caso donde las fiscalías locales no hacen su trabajo”.

“Todo lo que pudo haber pasado en ese predio es un menú de las una y mil cosas que han pasado en México desde hace muchos años. Que pudieron haber utilizado el lugar para desechar la ropa que le daban a las personas que reclutaban, que los torturaban, que podían incluso matarlo ahí adentro, pero es una lógica muy distinta”, indicó.

Meme Yamel cuestionó de dónde nace la comparación del campo de exterminio con el rancho Izaguirre. “Cuando empezamos a cuestionar de que no hay manera de comparar los casos, la narrativa es ‘no es el rancho, son los 50 millones de muertos que ha dejado el narcotráfico’ y entonces es donde volvemos a sacar el tema de Felipe Calderón. ¿Para quién sí fue una política de Estado? Para Felipe Calderón ¿Para quién sí fue una política de Estado los daños colaterales? ¿Para quién sí fue una política de Estado la violencia? ¿Para quién sí fue una política de Estado la guerra? Se olvida mucho el contexto, de dónde venimos”, criticó.

Alina Duarte indicó a su vez que desde tiempo hacia atrás ha tenido lugar una serie de casos que han conmocionado a la sociedad. “Yo veía como se abre una herida, que nunca se ha cerrado, y el caso más notable es el de los 43 de Ayotzinapa que genera un sentimiento agridulce, porque permitió unir a la sociedad mexicana después de un montón de años desde la llamada guerra contra el narco y que al final ha sido una suma de factores en donde está el Poder Judicial, donde estaban los tres niveles de gobierno y ahora con Teuchitlán es más o menos lo mismo, enfrentarnos con esta realidad”.

Duarte apuntó que todo esto tiene un origen en la mal llamada guerra contra el narco que fue la copia y calca del Plan Colombia de los 90 y que metió a Colombia en la crisis de la que no han podido salir que se quiso implementar en México con la iniciativa Mérida de Felipe Calderón. “Eso derivó en lo que hoy estamos viendo. Y luego, no solo fue la copia y calca sino que el Estado asumió el rol de uno de los cárteles de este país y que se utilizaran todos los aparatos del Estado para proteger al crimen organizado”.

“Hay una cosa irracional en los medios que lo único buscan es sentar que hay un terrorismo de Estado o solapado por el Estado dentro de estos grupos del narcotráfico”, puntualizó.

