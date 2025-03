Cineasta palestino, ganador del Oscar, desaparece tras ataque israelí en Cisjordania

MADRID, 24 Marzo (EUROPA PRESS).- El cineasta palestino Hamdan Ballal, ganador de un premio Oscar por el documental No Other Land en la edición de este año, fue agredido el lunes por colonos israelíes en Masafer Yatta, Cisjordania, según denunció el codirector de la cinta, el israelí Yuval Abraham. Tras el ataque, fue trasladado en una ambulancia, pero militares israelíes lo detuvieron y quedó en paradero desconocido.

"Los militares invadieron la ambulancia que llamó y se lo llevaron mientras estaba sangrando. No sabemos nada de él desde entonces ni si está recibiendo tratamiento médico ni qué le está pasando", añadió.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025