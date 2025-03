Caín Velásquez, excampeón de UFC, recibe condena de 5 años por intento de homicidio

Por R. Alexander Núñez

Los Ángeles, 24 de marzo (LaOpinión).- El exluchador de artes marciales mixtas, Caín Velásquez, fue sentenciado este lunes a cinco años de prisión por su participación en un tiroteo ocurrido en febrero de 2022.

La decisión fue tomada por un tribunal del Condado de Santa Clara, en San José, California, donde el expeleador de 42 años compareció en persona para escuchar su condena.

Velásquez, quien en agosto pasado se declaró culpable de intento de homicidio y otros cargos relacionados con el uso de armas de fuego, había estado en libertad bajo fianza desde noviembre de 2022. Sin embargo, este lunes el juez dictaminó que deberá cumplir su condena en prisión, aunque se le acreditaron tres años de tiempo cumplido, reduciendo así el tiempo restante de su sentencia.

El caso se remonta al 28 de febrero de 2022, cuando el excampeón de UFC persiguió en su vehículo a Harry Goularte, un hombre acusado de haber abusado sexualmente de un menor de su familia.

Former UFC champion Cain Velasquez has been sentenced to 5 years in prison for attempted m*rder after firing a g*n at a man who allegedly molested his son over 100 times at a daycare pic.twitter.com/DSj8qTDi1F

Durante la persecución, que se extendió por más de 17 kilómetros, Velásquez disparó en repetidas ocasiones contra el automóvil de Goularte, hiriendo accidentalmente al padre del sospechoso, quien viajaba con él en el vehículo.

El incidente desató un intenso debate sobre la justicia por mano propia y la desesperación de Velásquez ante una situación que consideraba injusta.

Durante la audiencia, Velásquez mostró arrepentimiento y aceptó la decisión judicial.

En días previos, ya había hablado públicamente sobre el caso en el podcast de su excompañero Kyle Kingsbury, donde reconoció que su reacción fue equivocada.

BREAKING: UFC champ Cain Velasquez was sentenced to 5 years in prison, with 1,283 days credit for time served. The judge was choked up and had tears in his eyes. He said keeping a son from his father was the worst punishment, and he gave Cain the lightest possible sentence. pic.twitter.com/tnqPaHZtiQ

Familiares de Velásquez también tomaron la palabra en la audiencia para expresar su dolor y apoyo al excampeón, mientras que algunos miembros de la familia de Goularte pidieron una sentencia más severa.

Caín Velásquez dejó una huella imborrable en la UFC. En octubre de 2010, se convirtió en campeón indiscutible de peso pesado tras noquear a Brock Lesnar, en una de las peleas más recordadas en la historia de la promotora.

Defendió su título en múltiples ocasiones y se consolidó como una de las figuras más respetadas del deporte.

🚨 Former UFC heavyweight champion Cain Velasquez is entering the court room to receive his sentence for attempted murder.

He already plead no contest.

Prosecutors asked for 25 years to life. Defense asked for no prison time. pic.twitter.com/vvG06F0cT3

— Combat Casuals (@Combat_Casuals) March 24, 2025