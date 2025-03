George Clooney critica falta de libertad en EU y Trump lo llama "estrella de segunda"

Por Cata Balzano

Los Ángeles, 24 de marzo (LaOpinión).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no dudó en expresar su descontento hacia el actor y activista George Clooney tras su aparición en el programa “60 Minutes” de CBS.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump descalificó al actor, llamándolo una “estrella de segunda categoría” y un “fallido comentarista político”.

Las críticas del Presidente se basan en el artículo de Clooney en The New York Times, en el que pedía a Biden retirarse de la contienda electoral debido a un desempeño que, según el actor, no cumplió con las expectativas. Trump aprovechó la oportunidad para atacar la postura de Clooney, sugiriendo que su actitud reflejaba una falta de lealtad hacia Biden, quien finalmente perdió las elecciones ante él.

Trump también se refirió a las controversias posteriores a los debates, mencionando que el Presidente Biden no se mostraba como el líder enérgico de otros tiempos, comparando su actuación con la de años anteriores.

A lo largo de su mensaje, Trump también criticó la producción de “60 Minutes”, acusando a la cadena de manipular las entrevistas políticas y de insertar respuestas falsas en la entrevista con Kamala Harris. Además, no dejó de atacar a la administración Obama, sugiriendo que fue quien promovió a Harris como candidata.

