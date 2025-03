Cineasta palestino, codirector de No Other Land, es liberado tras su detención

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 25 de marzo (LaOpinión).- El director palestino Hamdan Ballal ha sido liberado, luego de permanecer detenido durante un día en una base militar. Ahora está en camino a ver a su familia, según lo informó su colega Yuval Abraham en la red social X.

Ballal, de 36 años, dirigió el documental No Other Land, que ganó hace algunas semanas el premio Oscar. El lunes 24 Abraham informó que Hamdan estaba desaparecido, luego de ser atacado por colonos israelíes afuera de su casa, en Susya (Cisjordania): “Lo golpearon y tiene heridas en la cabeza y el estómago, sangrando. Los soldados invadieron la ambulancia que llamó y se lo llevaron”.

En otros mensajes que Yuval Abraham publicó este martes en esa red social indicó que a Hamdan Ballal no se le permitió ver a su abogado mientras estaba detenido. También informó que el realizador fue golpeado y permaneció esposado toda la noche en la base militar a la que lo trasladaron.

Hamdan Ballal, co-director of No Other Land, has been released and is now receiving treatment at a hospital in Hebron. He was beaten last night by Israeli settlers, then arrested and assaulted by the Israeli army. pic.twitter.com/UUXeI2nvZl

La detención del cineasta provocó que artistas y organizaciones en Estados Unidos pidieran su inmediata liberación, con un documento que contiene más de 3,700 firmas. Hasta el momento, no se ha dado una justificación por la detención de Ballal.

El documental “No Other Land” fue filmado entre 2019 y 2023, y muestra a una familia palestina que debe enfrentar el desplazamiento, luego de que el gobierno israelí destruye su hogar. La película fue dirigida por Hamdan Ballal, Basel Adra, Rachel Szor y Yuval Abraham. También obtuvo premios en el Festival de Cine de Berlín, pero aún no cuenta con una compañía para su distribución en Estados Unidos.

Footage of Israeli Settlers Beating and Lynching Hamdan Ballal, Director of the movie "No Other Land" and American Activists.

Soldiers INVADED the Ambulance he called and TOOK him.

His whereabouts are unknown.pic.twitter.com/mQuf47IQll

— Laughing Legends (@LaughingLegend0) March 25, 2025