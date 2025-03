Trump revoca parole humanitario y deja sin estatus regular a más de 500 mil migrantes

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) revocó el parole humanitario otorgado a más de 500 mil migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, dejándolos sin estatus regular.

La medida, anunciada por la Administración de Donald Trump, les otorga un plazo de 30 días para abandonar el país de manera voluntaria o enfrentar la posibilidad de ser detenidos y deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La figura del parole humanitario, implementada en 2022 durante el Gobierno de Joe Biden, permitió a estos migrantes ingresar de manera regular a EU bajo razones humanitarias. Además, les permitió solicitar visas de trabajo y, en algunos casos, regularizar su estatus. Sin embargo, la administración Trump ha argumentado que esta política fomenta la migración irregular y ha decidido su eliminación.

"La necesidad de romper el 'círculo vicioso' de la inmigración ilegal sustenta esta decisión", se lee en el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. La medida, que entrará en vigor el próximo 24 de abril, también revoca permisos de trabajo vinculados al parole.

El parole humanitario ha sido utilizado en EU desde la década de 1950 para permitir el ingreso temporal de migrantes en situaciones de crisis. Su cancelación afecta a miles de personas que buscaban opciones regulares para establecerse en el país.

Los beneficiarios del programa incluyen a ciudadanos de países con crisis políticas y económicas, como Venezuela y Cuba. Muchos de ellos tenían la esperanza de ajustar su estatus a través de otros mecanismos migratorios, pero ahora enfrentan la incertidumbre.

Para los cubanos, la eliminación del parole humanitario supone un obstáculo adicional, ya que muchos no alcanzaron a aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, que les permitiría obtener la residencia permanente tras un año en Estados Unidos.

El parole permitía a los migrantes recibir permisos de trabajo si contaban con un patrocinador en EU. Sin embargo, el Gobierno Trump ha argumentado que la medida generaba una carga económica para el país.

La revocación del parole también podría afectar procesos judiciales, ya que algunos beneficiarios servían como testigos en casos de tráfico de drogas y otros delitos.

Según Carolina Jiménez, directora de la ONG WOLA, esta acción es un reflejo de la política antimigrante de la Administración Trump y una contradicción dentro del Gobierno. "Mientras el Secretario de Estado dice que Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad, la Secretaria de Seguridad Nacional dice que son seguros para que sus ciudadanos regresen", señaló.

Los migrantes afectados deben tomar decisiones rápidas. Si no salen del país dentro del plazo establecido, podrán ser arrestados y deportados por ICE.

These are the 530,000 illegal immigrants that Joe Biden flew to the United States on the taxpayers dime.

They’re welcome to self-deport using the newly repurposed CBP Home App! https://t.co/cs3GcAt6x0

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 22, 2025