VIDEO ¬ Dos aviones de la Patrulla de Francia chocan en pleno vuelo; hay 3 heridos

El accidente ocurrió durante un entrenamiento programado de la escuadrilla acrobática, que tenía previsto ensayar maniobras sobre la región. Equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para atender la situación.

Las aeronaves participaban en una práctica con otros cinco aviones cuando dos de ellas hicieron contacto en el aire. Según imágenes difundidas en redes sociales, tras el choque perdieron estabilidad y comenzaron a descender sin control.

Los tripulantes de ambos aviones lograron activar sus paracaídas antes del impacto. Autoridades confirmaron que todos fueron rescatados y trasladados a revisión médica.

El Ministerio del Interior y el de Defensa coordinaron la operación de rescate. Equipos especializados fueron movilizados para evaluar la escena y garantizar la seguridad en la zona del impacto.

La prefectura de Haute-Marne informó que se activó el plan de emergencia SATER (socorro aeroterrestre) para apoyar a las fuerzas militares en la búsqueda y atención de los pilotos.

Además del riesgo humano, el accidente dejó afectaciones materiales. Uno de los aviones dañó un silo de una cementera cercana al lugar del impacto. Hasta el momento, no se han reportado más estructuras comprometidas.

#Breaking Two French AF Alpha Jet collided in mid air over Haute-Marne (France). First reports state the two pilots were able to eject. Accident involved two Patrouille de France - French AF display team - who were on an exercise. Updates when possible. pic.twitter.com/zVTS1hAtmh

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) March 25, 2025