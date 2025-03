Eufemia y sus 2 hijos son detenidos por alimentar a familiares en Alcozauca, Guerrero.

Eufemia fue detenida en medio de un pleito agrario. El Ayuntamiento de Alcozauca, presidido por Crispín Agustín Mendoza, en cabildo el 3 de marzo, desconoció la calidad de la Comisaría de Cruz Fandango sin realizar una consulta a sus habitantes y la convirtieron en una colonia de Cuyuxtlahuac.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).- Una mujer indígena, identificada como Eufemia González, fue detenida ayer frente a sus hijos en la comunidad Cuyuxtlahuac y permaneció más de seis horas privada de la libertad hasta que fue finalmente liberada. El hecho ocurrió en medio de una disputa agraria en el municipio de Alcozauca, Guerrero.

"La tarde del lunes 24 de marzo de 2025 fue liberada la señora Eufemia González, esposa del comisario suplente de Cruz Fandango, con sus dos pequeños hijos que habían sido detenidos por policías y el Comisario de la comunidad de Cuyuxtlahuac, municipio de Alcozauca, cuando iba a dejar comida a los trabajadores que estaban construyendo la casa de su sobrino", indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado.

Según la organización civil, la detención sucedió a mediodía en la comunidad de Cruz Fandango, pero trasladaron a la víctima a Cuyuxtlahuac. A las 19:45 horas, la página del Ayuntamiento de Alcozauca publicó que Victoria González García, Síndica Procuradora y de la Dirección Municipal de la Mujer, “atendió oportunamente el asunto de la detención de la señora Eufemia González García, logrando un acuerdo con las autoridades del núcleo ejidal de Cuyuxtlahuac, donde se consiguió su inmediata liberación con el objetivo de no violentar sus derechos fundamentales”.

#Cuyuxtlahuac #ALCOZAUCA #Gro Madre y su bebé de dos años originarios de Cruz Fandango encerrados en medio de tensiones comunitarias Urge por parte del Gobierno de diálogo y mediación en Cuyuxtlahuac pic.twitter.com/UImulUUygf — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) March 24, 2025

De acuerdo con el medio Quadratin noticias, desde hace años, los habitantes de esta comunidad prohíben el ingreso de los pobladores de Cruz Fandango a causa de los conflictos agrarios entre ambos grupos.

El Ayuntamiento de Alcozauca, presidido por Crispín Agustín Mendoza, en cabildo el 3 de marzo, desconoció la calidad de la Comisaría de Cruz Fandango sin realizar una consulta a sus habitantes y la convirtieron sólo en una colonia de Cuyuxtlahuac. La negativa a dicha acción provocó la represalia contra la esposa del Comisario suplente de Cruz Fandango.

Tlachinollan recordó que el 7 de marzo, el Ayuntamiento municipal mandó una notificación a los pobladores de Cruz Fandango, indicándoles que no podían trabajar la tierra, ni construir viviendas, y que debían pedir permiso.

El Comisariado y el Comisario municipal de Cuyuxtlahuac giraron un aviso pidiendo “a todos los ciudadanos que viven en el asentamiento humano denominado Cruz Fandango (Pueblo de Dios) para que se abstengan de sembrar, construir, vender tierras ejidales, talar árboles, modificar, dañar y alterar tierras ejidales debido a que se encuentran impedidos de hacerlo por resolución judicial, mediante sentencia debidamente ejecutoriada”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Aarón Díaz, consideró que los cambios que ha impuesto el Ayuntamiento a los vecinos de Cruz Fandango son arbitrarios.

“La única forma para desconocer la Comisaría de un pueblo es cuando la población total disminuye hasta menos de 15 familias. Nunca les consultaron si estaban de acuerdo o no, sólo les llegó la notificación de que ya no son comunidad. Si no les llegaban obras, ahora menos tienen posibilidades”, señaló.