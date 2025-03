Trump defiende a asesor de Seguridad Nacional tras chat entre altos cargos

MADRID, 25 de marzo (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este martes a su asesor para Seguridad Nacional, Michael Waltz, tras la inclusión por error de un periodista en un chat abierto en Signal entre varios altos cargos de la Administración de Estados Unidos sobre operaciones militares contra Yemen.

"Waltz ha aprendido la lección, es un buen hombre", ha dicho en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense NBC, en las que ha indicado que la presencia en el grupo del periodista, Jerey Goldberg, "no tuvo impacto alguno" en la operación militar contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Asimismo, ha explicado que el número del periodista habría sido agregado a la conversación por un miembro del equipo de Waltz. "Un trabajador metió su número ahí", ha subrayado, al tiempo que ha armado que el incidente "es el único fallo técnico en dos meses y ha resultado no ser grave".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este mismo martes que no se envió "material clasificado" a través del chat, en el que "no se discutieron 'planes de guerra'", antes de afirmar que el periodista es "conocido" por sus informaciones "sensacionalistas".

Asimismo, ha recalcado en su cuenta en la red social X que la oficina del consejero de la Casa Blanca "dio indicaciones sobre una serie de diferentes plataformas en las que altos del Presidente Trump pueden comunicarse de la forma más segura y eficaz posible".

"Como indicó el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca está analizando cómo pudo agregarse sin querer al hilo el número de Goldberg", ha indicado Leavitt, quien ha ensalzado que "gracias al liderazgo firme y decidido de Trump y de todos los incluidos en el grupo los ataques contra los hutíes fueron exitosos y efectivos".

"Murieron terroristas y eso es lo que más importa al Presidente Trump", ha zanjado, un día después de que el propio Goldberg desvelara lo sucedido, incluidas las preocupaciones existentes en torno al hecho de que el grupo estuviera supuestamente configurado para eliminar la conversación pasados varios días.

Más tarde, la Casa Blanca ha acusado al Partido Demócrata y a los medios de comunicación "aliados" de querer "desviar la atención" ante el "éxito" de los recientes ataques de la administración llevados a cabo contra objetivos de los hutíes en territorio yemení.

En este sentido, ha resaltado en un comunicado que se trata de un "esfuerzo coordinado" que busca "desviar la atención de las acciones exitosas" llevadas a cabo por el Presidente, que buscan que "los enemigos de Estados Unidos paguen" por sus hechos.

"Aparentemente han olvidado que el Presidente Donald J. Trump y su equipo de Seguridad Nacional han matado con éxito a terroristas responsables de atacar a las tropas estadounidenses e interrumpir una de las rutas de comercio más importantes del mundo", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que la anterior administración, liderada por el expresidente Joe Biden, excluyó a los rebeldes hutíes de la lista de organizaciones terroristas. "Las acciones de la Administración Trump para que los hutíes rindan cuentas han sido un éxito rotundo", ha zanjado.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, reconoció que los mensajes, enviados a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal, parecían ser auténticos, sin ofrecer ninguna explicación de por qué funcionarios de alto rango estaban tratando información de defensa nacional fuera de los sistemas clasificados gubernamentales aprobados.

CSPAN has Pete Hegseth publicly claiming "This is a guy who peddles in garbage" and "Nobody was texting war plans"

This was HOURS after Brian Hughes - the spokesperson for the National Security Council, confirmed the authenticity of the group chat. pic.twitter.com/P8FeVG7uKg

— Dr. Adrian Wong (dradrianwong.bsky.social) (@DrAdrianWong) March 25, 2025