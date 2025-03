Palestinos muertos tras el reinicio de ataques israelís en la Franja se elevan a 830

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS).- El balance de palestinos muertos a causa de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde el 18 de marzo, cuando rompió el alto el fuego y reactivó su ofensiva contra el enclave, ha aumentado a 830, según han denunciado este miércoles las autoridades gazatíes, que han indicado que la cifra total de fallecidos desde el inicio de la operación israelí roza ya los 50 mil 200.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 39 fallecidos y 124 heridos, con lo que la cifra de víctimas desde el 18 de marzo aumenta a 830 muertos y mil 787 heridos. Asimismo, el balance llega ya a 50 mil 183 muertos y 113 mil 828 heridos desde el inicio de la ofensiva, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

Pese a ello, ha subrayado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas" debido a los ataques del ejército de Israel, por lo que se teme que la cifra de víctimas sea mayor. Así, ha pedido a las familias que informen sobre "mártires y desaparecidos" para completar las bases de datos.

