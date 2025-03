FOTOS ¬ Incendio en El Tepozteco moviliza a autoridades; fuego afecta 100 hectáreas

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo):- La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer ayer que, hacia las 17:00 horas, el intenso incendio registrado en el Área Natural Protegida El Tepozteco, en Tepoztlán, ya fue controlado en 40 por ciento. Las llamas consumieron cerca de 100 hectáreas de bosque, informó el Ayuntamiento.

Con respecto al personal que atiende el incidente, la Comisión detalló que se duplicó el número de brigadistas y suman 228 personas combatientes pertenecientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, Gobierno del Estado, Protección Civil Estatal, Gobierno Municipal, así como organizaciones civiles, personas propietarias y voluntarias de terrenos forestales y de la Conafor, quienes trabajan a través de un Equipo de Manejo de Incidentes (EMI) para una mayor organización y con el apoyo de 20 vehículos.

Algunas de las acciones realizadas son la rehabilitación de dos mil 500 metros de brecha corta fuego y tres mil 500 metros de apertura de brecha cortafuego para garantizar la seguridad de la población civil y del personal combatiente.

Asimismo, la Comisión aseguró que continúa con la gestión para contar con un equipo aéreo de la Sedena.

"Si bien no existe riesgo para la población, se les recuerda que si no tienen entrenamiento como combatientes, es mejor no arriesgarse y coordinarse con las brigadas en caso de que se requiera apoyo civil", indicó la autoridad.