EU anuncia aranceles para vehículos fabricados fuera y provoca crisis en los mercados.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció esta tarde la aplicación de un arancel de 25 por ciento a “todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos”.

Además, el Primer Mandatario informó que no habrá “absolutamente ningún arancel” para los autos fabricados dentro de Estados Unidos.

La decisión de Trump, quien dijo que la aplicación de este arancel será paulatino, afecta directamente a sus socios comerciales en el T-MEC: México y Canadá, y el anuncio tuvo un efecto negativo en los mercados financieros en el mundo.

La jornada de este miércoles de los mercados financieros fue impactada por las expectativas negativas del anuncio de Trump. El Standard &Poor's 500 perdió un 1.12 por ciento, mientras que el promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.31 por ciento; además, el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, perdió 2.04 por ciento.

Las acciones incluso alcanzaron sus mínimos de sesión después de que la Casa Blanca anunciara que el Presidente Trump revelaría los nuevos aranceles a las importaciones de automóviles durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval.

La caída también contagió a México. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 0.75 por ciento, mientras que el peso mantuvo firmeza pero cerró la jornada con un retroceso hasta las 20.17 unidades por cada dólar.

“Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y por quitarnos nuestros empleos, nuestra riqueza y muchas cosas que nos han estado quitando durante años”, dijo Trump en la Oficina Oval, momentos antes de firmar la orden ejecutiva que oficializa la determinación.

.@POTUS: "What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States... business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs... This will continue to spur growth like you haven't seen before." pic.twitter.com/GaMESdhpmE

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025