CLOSE UP ¬ Bernie, de 83 años, es la única resistencia organizada en EU contra Trump

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- Bernie Sanders se ha convertido en la única resistencia organizada en Estados Unidos contra Donald Trump. El Senador independiente de Vermont ha asumido el liderazgo de la izquierda en la Unión Americana con una campaña en la que ha denunciado la oligarquía que acompaña al trumpismo en esta recta inicial de su mandato.

Sanders ha denunciado a lo largo de su extensa carrera política, y sobre todo desde su activismo que data de la década de 1960, el peligro que representa la concentración de riqueza en unas cuentas manos. Eso mismo lo ha acercado con los sindicatos locales y los sectores de trabajadores más desfavorecidos.

De hecho, Bernie se asume a sí mismo como “socialista”, como “socialdemócrata” en los hechos. Esta primera ha sido una etiqueta que no ha truncado su trayectoria. De hecho su primer triunfo en Vermont, cuando ganó una alcaldía lo hizo ya con esta distinción que no le impidió obtener el triunfo en un país gobernado por el conservadurismo y la derecha de la era de Ronald Reagan.

Desde ese primer paso, que algunos llaman la “revolución de Sanders”, el político nacido en Brooklyn, en Nueva York, hace 83 años, en el seno de una familia de inmigrantes judíos de Polonia. Sanders, el menor de dos hijos, creció en una familia de clase trabajadora con dificultades económicas. El propio Sanders reconoció desde el principio la desigualdad económica de Estados Unidos según declaró a The Guardian: “Vi injusticia. Esa fue mi principal inspiración política”. Y en efecto, esa ha sido su marca.

Hoy en día, a sus 83 años, Bernie Sanders parece ser el único resquicio organizado de la izquierda estadounidense para hacer frente a Donald Trump y a la oligarquía que lo ha acompañado en este primer tramo de su gobierno.

Sanders, quien ha declinado está en medio de una gira que ha llamado “Stop the Oligarchy” movilizando a miles de personas en distritos clave controlados por republicanos y advirtiendo sobre los peligros del autoritarismo y la concentración de poder en manos de una élite multimillonaria.

En un video publicado en redes sociales, el Senador independiente de Vermont anunció el inicio de esta gira nacional y en la que centró sus críticas en Elon Musk, el hombre más rico del mundo que se ha asentado en la oficina oval, junto a Trump, con un discurso de extrema derecha.

Sanders ha apadrinado en esta gira a la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, de 35 años. Ambos tratan de movilizar a las bases demócratas, aún inmersas en el descalabró sufrido en noviembre pasado frente a un empoderado y virulento Donald Trump, que venció cómodamente a Kamla Harris.

Los demócratas han sido cuestionados por haber abanderado a una clase trabajadora, a la cual Sanders ha acompañado a lo largo de sus décadas de lucha en Vermont y Washington.

En solo cinco eventos, dijo Sanders, más de 86 mil personas se le unieronpara hacer frente al autoritarismo y la oligarquía y detener cualquier proyecto de ley que recorte Medicaid para dar a los multimillonarios aún más exenciones fiscales”. Sanders protagonizó mítines multitudinarios en Las Vegas (Nevada), Greely y Denver (Colorado), y Tempe y Tucson (Arizona).

Son actos en los que no ha recurrido a grandes escenografías. Ha sido captado detrás de un atril o en la parte trasera de una camioneta, gritando por un megáfono. Lo clave en estos eventos ha sido un llamado a no permitir que EU se dirija a una oligarquía ni a un autoritarismo con Trump al frente. “Estamos preparados para luchar. Y vamos a ganar”.

Lo cierto es que a sus 83 años, Sanders ha dicho que no se postulará de nuevo a la presidencia, aunque se ha convertido en un líder de la resistencia a la segunda presidencia de Donald Trump.

Kurt Hackbarth destacó como Bernie Sanders está haciendo mancuerno equipo con la diputada de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y expusó que lo que está alertando del gobierno de Donald Trump es algo que siempre ha denunciado Sanders a lo largo de su carrera y puntualizó que lo ha hecho es lo que deberían de estar haciendo los demócratas.

El escritor mencionó que Sanders siempre ha hablado de la necesidad de terminar con el partido bipartidista en Estados Unidos, pues tanto demócratas como republicanos se han vuelto muy similares.

"No es casual que Bernie Sanders siempre ha hablado de las restricciones del sistema bipartidista en Estados Unidos, que los republicanos y los demócratas, pues son dos partidos demasiado cercanos ideológicamente y cada vez más y ambos partidos representan a sus grandes donadores en un sistema donde las elecciones más o menos se compran, casi directamente a través de los donativos de gente con dinero o estos comités de acción política, PACS se llaman. Entonces, lo que está haciendo Sanders aquí no es nada nuevo".

Hackbarth destacó la importancia de la labor de Sanders, pues dijo, el Senador está haciendo lo que el partido demócrata debería.

"Sanders está haciendo lo que el Partido Demócrata debería estar haciendo y no está haciendo que es oponerse a lo que está haciendo Trump, no solamente hablando con los suyos, sino viajando a distritos donde ganaron los republicanos, los llamados distritos rojos, los rojos son este los distritos conservadores ahí y pues han atraído a muchos de nombres muy grandes que evocan sus dos candidaturas presidenciales en 2016 y en 2020".

Do we have the guts to stand up to authoritarianism?

Can we take on the oligarchs?

Can we beat back Trumpism?

Yes. We can.

The American people are ready to fight. pic.twitter.com/QR2mQariRt

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 25, 2025