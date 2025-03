Tribunal sentencia a militares a 40 años de prisión por el asesinato de 5 jóvenes

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 40 años y nueve meses de prisión a cuatro militares vinculados en la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes ocurrida el 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según informó este miércoles Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de la entidad.

De acuerdo con el dictamen, los sentenciados fueron identificados como Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, quienes permanecen bajo custodia de la Guardia Nacional en el Campo Militar Número 1 mientras finaliza su caso.

Además de la pena de prisión, la resolución judicial estableció que el comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizada deberá ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Cross-border cartel activity

────────────

A 41-year-old Mexican citizen residing in Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico, has been sentenced to life plus 60 months in federal prison, for multiple convictions related to a murder-for-hire scheme that brought three sicarios… pic.twitter.com/9ZbECYnaUt

— US Ship of State (@US_ShipOfState) March 26, 2025