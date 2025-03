Líderes del mundo (empezando con Claudia) se vuelven más populares al enfrentar a EU

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Las encuestas en varios países, desde México hasta Ucrania, muestran cómo los líderes impopulares como el francés Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski, partidos que iban en caída como el Liberal de Canadá y dirigentes populares como Claudia Sheinbaum están disfrutando de un mayor respaldo ciudadano mientras enfrentan a Donald Trump.

The Financial Times expuso este miércoles cómo esto ha sido muy evidente con el gobernante Partido Liberal de Canadá, que “se enfrentaba a una humillante derrota en las próximas elecciones” hasta que llegó Donald Trump. “Los aspirantes al liderazgo del partido compitieron por mostrar fuerza contra el Presidente estadounidense, sus aranceles y su deseo de apoderarse de Canadá, y los índices de popularidad de los liberales comenzaron a subir”.

El diario británico señala que el Primer Ministro canadiense Mark Carney “ha seguido los pasos de su predecesor, Justin Trudeau, al adoptar un enfoque beligerante ante las amenazas de Trump” y haciendo un “alarde de su experiencia tecnocrática y su estatus de outsider político, mientras se aprovecha de la ola de ira y patriotismo para superar ligeramente a Pierre Poilievre, el líder de la oposición conservadora”.

“Poilievre, un favorito de la derecha de Maga, alineado con Trump, había canalizado el descontento por el coste de la vida bajo el Gobierno de Trudeau hasta convertirlo en una ventaja de 24 puntos en las encuestas a principios de enero. Esta ventaja se ha desmoronado tras la arremetida de Trump”, refiere el Times.

En el caso de México, The Financial Times reconoce que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” ha sido elogiada por su serenidad, retrasando las represalias y tomando medidas enérgicas contra la migración y el tráfico de fentanilo”.

The global leaders rising in the polls as they battle Donald Trump https://t.co/XRwEXyvHV5

— Financial Times (@FT) March 26, 2025