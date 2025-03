El Presidente Nayib Bukele continúa con su crítica hacia el Gobierno de México por su lucha contra la violencia.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, causó revuelo este miércoles en redes sociales, luego de interactuar con la Inteligencia Artificial de X, llamada Grok, y publicar las respuestas más icónicas sin temor a la crítica. Sin embargo, omitió una pregunta y fue "¿quién es el Presidente más popular del mundo?”, seguido de la respuesta: “Claudia Sheinbaum Pardo”.

De acuerdo con la plataforma Streams Charts, la mandataria mexicana es considerada como una de las streamers más vistas en México, debido a las transmisiones de sus conferencias matutinas y el impacto que genera en la red día con día, posicionándose como una de las líderes más conocidas a nivel mundial.

Pese a las estadísticas, el Presidente de El Salvador prefirió evitar la publicación sobre Sheinbaum y seguir con su navegación por Internet. Esto se debe a que Nayib Bukelele mantiene una discusión constante con México respecto a los índices de seguridad y violencia en ambos países.

#BUKELE no esperaba respuesta de #grok y quedo en ridículo cuando pregunta quien es el mejor presidente y la lespuesta fue SHEINBAUM!

duro golpe al amor propio de Bukelele!

Desde la plataforma de Elon Musk, el mandatario respondió a mitad de marzo la crítica de un usuario al comparar las medidas de seguridad de ambas naciones cuando el tamaño de México era “casi cien veces más grande en territorio que el que Gobierna Bukele”.

"He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un sólo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes? Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”, escribió el 20 de marzo.

Tras estas declaraciones, la Presidenta Sheinbaum pidió respeto a su homólogo salvadoreño, durante su conferencia diaria: “Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia”, dijo.

Sin embargo, ahí no terminó la discusión, pues Bukele continuó con las críticas y aseguró que la delincuencia en México es "más poderosa" que en su país: “La defensa es: ‘Nuestros delincuentes son más poderosos’, ‘tenemos los mejores delincuentes del mundo’, ‘nadie puede contra nuestros delincuentes’. Desquiciados”, escribió.

Finalmente, Claudia Sheinbaum decidió limitarse al tema: “No voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso”, concluyó.