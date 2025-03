Las empresas automotrices caen en la bolsa tras el anuncio de aranceles de Trump

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS).- Los fabricantes europeos cotizaban en 'rojo' en la mañana de este jueves en las bolsas del continente, cayendo hasta un cuatro tras el anuncio del Presidente de EU, Donald Trump, de que impondrá aranceles del 25 por ciento a las importaciones de automóviles a partir del 2 de abril.

Volkswagen Group, que cuenta con plantas al sur del Río Bravo, caía un 2.8 por ciento a las 11:00 horas de este jueves, cotizando sus títulos en los 8.62 euros. BMW, que tiene instalaciones en el Estado mexicano de San Luis Potosí, retrocedía un 2.72 por ciento, dejando el precio de su acción en los 77.12 euros.

Entre los fabricantes alemanes, Porsche es el que registraba una mayor caída en el precio de cotización de sus títulos, de un 4.52 por ciento en la Bolsa de Frankfurt, dejando su acción en los 47.74 euros. Le sigue otra marca de automóviles premium, Mercedes-Benz, que cuenta con fábricas en México y que caía en Bolsa este jueves un 3.62 por ciento, cotizando sus títulos en los 65.93 euros.

De su lado, el grupo multinacional Stellantis, que también sería uno de los fabricantes más afectados por esta medida, ya que cuenta con instalaciones tanto en México como en Canadá, cedía un 4.35 por ciento en la Bolsa de Milán, dejando sus títulos en los 10.9 euros.

El único fabricante que se ha visto menos impactado por la noticia de la Casa Blanca dada su baja exposición al mercado norteamericano ha sido Renault Group, que subía 0.71 por ciento en la Bolsa de París, cotizando en los 49.35 euros por acción.

La noticia también ha tenido repercusión en Japón, donde fabricantes que producen automóviles al sur de la frontera estadounidense como Toyota (-2.04 por ciento; 2.828.5 yenes), Nissan (-1,68 por ciento; 410.6 yenes); Mazda (-5.99 por ciento; 1.020 yenes) y Honda (-2.48 por ciento; 1.456 yenes), veían caer el precio de su acción este jueves al cierre de la Bolsa de Tokio.

.@POTUS: "What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States... business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs... This will continue to spur growth like you haven't seen before." pic.twitter.com/GaMESdhpmE

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2025