Noem: Queda mucho por hacer, pero la alianza con México frenará drogas y migración

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmaron este viernes su compromiso de trabajar juntas para enfrentar los desafíos de seguridad y migración que afectan a la región.

Durante la reunión para discutir el papel de México en la seguridad de la frontera entre ambos países, la Secretaria Noem reconoció los avances logrados hasta ahora, pero enfatizó que "queda mucho por hacer" para combatir el tráfico de drogas y reducir los flujos migratorios irregulares.

La funcionaria estadounidense destacó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera mexicana y la reciente aceptación de vuelos de deportación por parte de México como pasos importantes hacia una mayor colaboración.

"Hoy me reuní con Claudia Sheinbaum para discutir el papel de México en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México. El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México representan un paso positivo", expuso en su cuenta de X.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025