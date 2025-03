La primera llamada Trump-Carney relaja tensiones entre EU y Canadá: "Fue productiva"

MADRID, 28 de marzo (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, han mantenido este viernes una llamada telefónica en la que han aprovechado para rebajar las tensiones entre ambos países en un momento en que la política arancelaria de la Casa Blanca y sus amenazas de anexionar a su vecino del norte han dinamitado las relaciones.

Ambos líderes han coincidido en que la conversación ha sido "constructiva" y "sumamente productiva" y que ha servido no solo como gesto de buenas intenciones, sino para apalabrar una reunión presencial "inmediatamente" después de la celebración de elecciones federales en Canadá, previstas para el 28 de abril. Trump ha destacado que ambos líderes coinciden "en muchos aspectos" y que en su futuro encuentro trabajarán en "aspectos políticos y empresariales" en búsqueda de afianzar el beneficio mutuo de ambos vecinos, según se desprende de una breve publicación lanzada en su perfil oficial de Truth Social, su propia red social.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el Presidente Trump ha seguido rebajando el tono que hasta ahora había imperado en sus interacciones sobre Canadá, país, ha dicho, que no se ha aprovechado tanto de Estados Unidos, como si hicieron otros "como nadie pensó que fuera posible durante muchas, muchas décadas".

Left: Mark Carney says the old relationship with the US is over and that Canada will pivot to new trading relationships elsewhere

Right: Donald Trump upset that Canada might trade more with the EU, and of course mistakenly refers to the EU as a country pic.twitter.com/lVhtloaH2Z

— Farrukh (@implausibleblog) March 28, 2025