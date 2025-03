ENTREVISTA ¬ Las desapariciones son un silencio sobre las familias: Imanol Caneyada

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– La desaparición forzada es un silencio, un silencio jurídico y uno que pesa sobre las familias ante la incertidumbre y el propio silencio de la persona ausente, uno que puede sonar atronador, comentó en entrevista Imanol Caneyada por su novela Cuerpos sin nombre (Tusquets).

Caneyada regresa con este relato en el que recorre junto a “Mamá”, “Papá” y “Hermano” —sus personajes— los pantanos más lúgubres del sistema de procuración de justicia mexicano en el que despachan bestias multicolores y de diversas formas que son incapaces de compadecerse ante la tragedia de miles de familias.

“¿Cómo retratar a nuestras autoridades, a nuestro sistema judicial? Fue una pregunta y el realismo no me alcanzaba. El realismo que lo he ejercido yo en otro en otras obras, incluso el hiperrealismo, el periodismo, lo documental no me alcanzaba a mí para retratar a estos seres que pueblan la parte de autoridad y que no responden a ninguna lógica racional humana, sino que son estos entes que representan a través de sus morfologías extrañas, multicolores, babosas, entre reptiloides, insectoides, etcétera representan precisamente esto, representan el peor rostro de toda esta historia que es cómo la autoridad durante años, durante décadas, ha sido totalmente indolente, incapaz, cómplice y corrupta y la principal responsable de esta situación”, comentó el autor.