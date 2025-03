VIDEO ¬ Noroña relata su tenso encuentro con Calderón y su hijo en vuelo a Campeche

El Senador morenista aseguró que tuvo un encuentro con el expresdiente Felipe Calderón durante su viaje a Campeche.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer este viernes el encuentro que tuvo con el expresidente Felipe Calderón mientras se dirigían en un vuelo comercial al estado de Campeche.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario de Morena detalló que el expresidente Calderón se dirigía la boda del exsenador y exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Sin embargo, durante su encuentro en el avión, no se dirigieron la palabra. “Parece que había un comportamiento sensato”, consideró.

"Ambos nos ignoramos olímpicamente, que me parece que era lo consecuente, pero su hijito, que tenía ansias de figurar, tiene hoy su día de proyección de los medios. ¡Para lo que le va a servir!”, expresó en su cuenta de X, antes Twitter.

Soy muy fan de @Luisfecalderonz enfrentando al indeseable de Noroña, vean hasta el final. Necesitamos mas mexicanos valientes como el 👏🏻👏🏻👏🏻👊🏻 pic.twitter.com/Jux9UUIZH2 — Laura 🌸 (@LauraMex) March 29, 2025

Pese a su falta de comunicación, Noroña destacó que el hijo del exmandatario, Luis Felipe Calderón, no tuvo el mismo comportamiento, debido a que lo increpó al aterrizar. De acuerdo con su declaración, el joven, de 26 años, tenía “ansias” de figurar, por lo que buscó montarse en su popularidad, luego de reprocharle por hablar de su padre en X.

“Pues al final hubo tensión, porque el Junior pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente al #tomandanteborolas alias Felipe Calderón lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior, pero no estaba", mencionó.

Tras la difusión de sus comentarios en redes sociales, el presidente de la Mesa Directiva del Senado señaló haber dejado al expresidente huir de la situación: “Dejo correr y hablan de cobardía. Le he dicho lo que es todo el tiempo. Y hoy se me escondió a la salida del aeropuerto. Aunque francamente no pensaba decirle nada”, dijo.

Y con ustedes, el presidente del Senado de la República Gerardo Fernández Noroña, huyendo de un chavito en sus 20’s. Mi México mágico ✨

pic.twitter.com/Tr2uAMW2sB — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) March 28, 2025

Esta situación ocurre luego de la polémica que Gerardo Fernández Noroña desató en los últimos días por tomar un vuelo a Francia en un asiento supuestamente de primera clase. Sin embargo, reconoció días después que voló en Business Class y compartió un cheque por la cantidad de 36 mil 480 pesos que recibió por parte de la Cámara Alta.