Sismo en Birmania suma ya 1, 644 muertos y 3 mil 400 heridos; situación es crítica

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS).- La Junta Militar de Birmania informó este sábado de que al menos mil 644 personas han muerto como consecuencia del terremoto ocurrido el viernes en el centro del país.

El número de heridos ha alcanzado los tres mil 408 y 139 personas siguen desparecidas, de acuerdo con el último balance publicado en los medios oficiales del país.

El Comité Internacional de la Cruz Roja avisó este sábado que la situación en Birmania sigue siendo crítica a las 24 horas del seísmo, en especial en las zonas de Sagaing, Mandalay y la capital, Naipidó.

Las redes de comunicación y de suministro energético todavía siguen caídas en varias zonas del país y la movilización internacional sólo comenzó hace unas pocas horas en un país que lleva años bajo la devastación de la guerra civil tras el golpe de estado militar de 2021.

El sismo golpeó cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Pocos minutos después, se registró una réplica de magnitud 6.7.

El líder de la Junta Militar de Birmania, el General Min Aung Hlaing, visitó este sábado en helicóptero la región de Mandalay, donde sucedieron los hechos, para inspeccionar los daños causados.

Países como China comenzaron a desplegar en las últimas horas a sus equipos de expertos en salvamento mientras que la Unión Europea anunció 2.5 millones de euros en ayuda para Birmania para los afectados por el terremoto de 7.7 grados.

El terremoto también se sintió también en Tailandia, donde hay al menos una decena de muertos, ocho de ellos en el colapso de un rascacielos que ha sepultado a decenas de empleados de la construcción.

Por otra parte, el USGS, que emitió una alerta naranja (la segunda más grave), estima que el número de víctimas mortales debido al terremoto, el más fuerte registrado en el país en este siglo, podría oscilar entre 100 y mil personas.

El USGS indicó que el epicentro ha estado ubicado cerca de Sagaing, una localidad a orillas del río Ayeyarwady y conocida por ser un importante centro monástico situada a menos de 20 kilómetros de Mandalay.

Desde este sábado empezaron a llegar a Birmania equipos internacionales para ayudar en las labores de rescate. De hecho, un equipo de rescatistas chinos ha llegado al país para las labores de rescate. El Presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje de condolencias a Aung Hlaing.

El sismo también sacudió China y Tailandia, en este último al menos diez personas murieron, según medios tailandeses, que cifraron decenas de desaparecidos tras el colapso de un edificio en construcción en la capital, Bangkok, a causa del sismo.

Los servicios de rescate tailandeses estiman que al menos hay 15 supervivientes entre los escombros del rascacielos que se derrumbió este pasado viernes en Bangkok como consecuencia del terremoto ocurrido en la vecina Birmania, en medio de confusión sobre las cifras exactas de atrapados en un siniestro que ha dejado ya ocho fallecidos confirmados.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM), informó de que sus equipos de rescate están trabajando contra reloj para superar la crítica ventana de supervivencia de tres horas y llegar a los atrapados bajo el colapsado rascacielos del barrio de Chatuchak. La última cifra confirmada de desaparecidos es de 47, la inmensa mayoría empleados que trabajaban en la construcción del edificio.

Scary view of the swaying buildings in Bangkok yesterday from a security camera on top of a skyscraper with a terrace pool.pic.twitter.com/EUH471QysF

— Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025