Ucrania se burla de la propuesta de Putin y sugiere a la ONU un Gobierno en Vorkutá.

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS).- El Gobierno ucraniano respondió el viernes con ironía a la propuesta del Presidente ruso, Vladimir Putin, de establecer un Gobierno "temporal" en Ucrania y propuso una nueva Administración también bajo auspicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), "comenzando por Vorkutá", ciudad erigida alrededor de campos de trabajos forzados.

"Contraoferta: un Gobierno temporal de la ONU en Rusia, empezando por Vorkutá", escribió el portavoz de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji, que acompañó el mensaje con una supuesta imagen de la ciudad, que se ve muy deteriorada.

Un día antes, el Presidente Putin propuso sustituir a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski por un Gobierno "temporal" auspiciado por Naciones Unidas y Estados Unidos a fin de avanzar en las negociaciones para el fin de la guerra.

Counter-offer: temporary UN governance in Russia, starting with Vorkuta. It seems that locals would benefit greatly from any governance other than Putin, who spends billions of dollars on his criminal war against Ukraine. https://t.co/RpCbzs56cB pic.twitter.com/gJSnu7vpvs

— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 28, 2025