Brandon Moreno conquista a la UFC con histórica primera victoria en suelo mexicano

Ciudad de México, 29 de marzo (AsMéxico).- En una noche espectacular en la Arena Ciudad de México, Brandon Moreno hizo su presentación ante su gente en un UFC Fight Night que era muy importante para su carrera. El combate contra el australiano Steve Erceg representaba una oportunidad clave: una victoria podría acercarlo al título de Peso Mosca, que perdió frente a Alexandre Pantoja.

Con una clara intención de dominar a su rival, Brandon Moreno entró al octágono decidido a conseguir la victoria. Sin embargo, no anticipó la resistencia de Steve Erceg, quien soportó los contundentes embates del mexicano. Moreno lanzó golpes de derecha e izquierda, intentó derribos y estrategias variadas, pero nada parecía funcionar.

El público, emocionado tras presenciar peleas previas con knockouts protagonizados por mexicanos, comenzó a mostrar su impaciencia con silbidos al ver que el ritmo del combate no alcanzaba sus expectativas. Pese a ello, Brandon se mantuvo enfocado, buscando la finalización, aunque esta nunca llegó.

VICTORY FOR THE ASSASSIN BABY 🇲🇽

Brandon Moreno battles for 5 rounds to get his first win on home soil! #UFCMexico pic.twitter.com/p1QzlYiEUq

— UFC (@ufc) March 30, 2025