El actor Richard Chamberlain fallece a los 90 años tras sufrir un derrame cerebral

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS).- El actor estadounidense Richard Chamberlain, uno de los rostros más reconocibles de la televisión norteamericana durante los años 70 y 80, falleció este sábado 29 de marzo a los 90 años de edad.

Su publicista, Harlan Boll, confirmó al magacín cinematográfico Variety la muerte del intérprete por complicaciones tras un ictus en su residencia de Waimanalo, Hawái.

Tras darse a conocer en el teatro, Chamberlain conoció su primer gran éxito televisivo en los años 60 con Doctor Kildare, un drama médico que le permitió alternar sus apariciones en la pequeña pantalla con su gran pasión, el teatro.

Condolences to the family of Richard Chamberlain. He was such a dedicated and wonderful actor. 😔 pic.twitter.com/o4MdSE28MC

— William Shatner (@WilliamShatner) March 30, 2025