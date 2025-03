En México tiene que haber autonomía alimentaria, con o sin aranceles: Julio Berdegué

México explora la manera de fortalecer las alianzas con Canadá y Europa en la búsqueda de diversificar sus relaciones comerciales, mientras defiende la soberanía alimentaria frente a los posibles aranceles de Estados Unidos.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué Sacristán, destacó la relevancia de la autonomía alimentaria como una prioridad nacional durante su participación en el programa "Los Periodistas", transmitido este domingo por Canal Once, el cual es conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

En el contexto de las tensiones comerciales con Estados Unidos, Berdegué Sacristán explicó que, aunque las medidas arancelarias tendrían impacto en México, los mayores afectados serían los consumidores estadounidenses debido a la dependencia que tienen de los alimentos mexicanos.

"Bueno, lo racional sería que no se impusieran aranceles a los alimentos mexicanos que mandamos a Estados Unidos. Somos muy importantes para ellos en su alimentación. Por ejemplo, nuestras estimaciones es que el 27 por ciento de lo que ellos gastan en frutas viene de México. El 23 por ciento de las verduras se producen aquí. Entonces, pues tú dices: ‘¡Qué barbaridad!’. ¿Y quién va a salir lastimado? Sus consumidores, por supuesto", afirmó Berdegué.

El funcionario federal explicó que las circunstancias actuales han servido como un “campanazo de alerta” que el Gobierno mexicano ha procesado y abordado de manera firme bajo el liderazgo de la Claudia Sheinbaum.

Producción nacional como eje central

El Secretario Berdegué Sacristán enfatizó que México debe fortalecer la producción nacional de alimentos básicos para garantizar su soberanía alimentaria, independientemente de las decisiones externas.

"Tenemos que producir más, sobre todo los alimentos fundamentales de la canasta alimentaria de nuestro pueblo: el maíz, por supuesto, frijol, arroz, trigo, leche. El Gobierno va a hacer un mucho mayor esfuerzo con los productores y las productoras para impulsar el abasto nacional de alimentos", explicó Berdegué, destacando que esta política es una estrategia integral y no una respuesta coyuntural.

Además, reconoció el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum Pardo en la gestión de esta situación: "Esperamos, como ella ha dicho, que el 2 de abril, pues las cosas marchen bien. La está conduciendo de una manera que yo creo que el pueblo de México coincide que ha sido magistral la Presidenta".

El futuro del apoyo al campo

Entre los anuncios más importantes, el Secretario de Agricultura reveló el próximo lanzamiento del programa "Cosechando Soberanía", impulsado por la mandataria federal. Este programa busca respaldar a los pequeños y medianos productores que son fundamentales para la alimentación nacional.

"Es un programa grande, importante, para apoyar a los pequeños y medianos productores con crédito, con asistencia técnica, con apoyo a la comercialización que es importantísimo. Es un programa integral de apoyo a los pequeños y medianos productores. ¿Por qué ellos? Pues porque son los que nos dan de comer. Está bien la gran agricultura, excelente, de exportación, ningún problema, magnífico. Pero lo que nos dan de comer aquí en México, principalmente, son pequeños y medianos agricultores, ganaderos, pescadores. Así que hay que apoyarlos para que produzcan más", expuso el funcionario federal.

También recalcó que el fortalecimiento de los pequeños productores es esencial para garantizar la estabilidad alimentaria del país y para enfrentar la competencia global, así como brindar justicia a quienes históricamente han sostenido la alimentación nacional.

El impacto del consumo y la producción de granos

Respecto a la producción de granos, Berdegué Sacristán señaló que, aunque México aumentó la producción de maíz blanco, el crecimiento en la demanda de alimentos "sanos" ha presionado la producción interna.

Explicó: "Diez millones de personas salieron de la pobreza, lo que ha aumentado la demanda de alimentos nutritivos como proteínas animales. Esto nos hizo importar más maíz amarillo, además de la sequía que es un factor muy importante. Cada kilito requiere por lo menos dos kilos de maíz amarillo para que coman esos pollos y esos cerdos. Entonces ahí está gran parte de la explicación: que el pueblo de México impulsó el consumo de alimentos muy nutritivos y eso nos hizo tener que importar más maíz amarillo".

El Secretario agregó que estas presiones no sólo reflejan los retos climáticos, sino también el éxito de las políticas sociales del Gobierno, que han permitido a millones de mexicanos mejorar su consumo alimenticio y su calidad de vida, aunque esto también demanda una planeación más estratégica en el sector agroalimentario.

Buscar más socios comerciales

El Secretario subrayó la relevancia de diversificar las relaciones comerciales y destacó la sólida relación entre México y Canadá: "Con Canadá México tiene una larga historia. Ha sido parte de este acuerdo de libre comercio de Norteamérica desde el primer día juntos con nosotros. O sea, no es que estemos empezando una plática. Cuando yo asumí en octubre ya me reuní muy rápidamente con el entonces ministro de agricultura de Canadá de Justin Trudeau. Muy rápidamente todavía no eran las elecciones en Estados Unidos y ya manifestamos el interés de ambos países en promover no sólo el comercio".

Sobre el interés de Canadá en importar frutas y verduras mexicanas de manera directa, afirmó: "Ellos, por ejemplo, importan frutas y verduras de México, pero las importan a través de empresas estadounidenses. Entonces ellos decían: ‘Oye, nos interesa ver si nos la pueden mandar directamente’, y nosotros dijimos: ‘Pues encantados de la vida’".

Además, el funcionario federal mencionó que otros países, como Francia y Holanda, han mostrado gran interés en fortalecer sus lazos comerciales con México. "Hay muchísimo interés del mundo por México".

En cuanto a la reforma que prohíbe la producción de maíz transgénico, el Secretario dijo que esta medida responde al rechazo de la ciudadanía hacia estos productos. "El 85 por ciento de las mexicanas y los mexicanos no queremos maíz transgénico en nuestras tortillas. Entonces, ¿para qué vamos a producirlo si con nuestros maíces comemos lo que hemos venido comiendo hace ocho mil años?".

La entrevista concluyó con un llamado del Secretario para consolidar la soberanía alimentaria como una prioridad nacional. "Ojalá las cosas sigan con normalidad, pero aún así, independientemente del resultado, yo diría: el Gobierno va a hacer un mucho mayor esfuerzo con los productores y las productoras para impulsar el abasto nacional de alimentos", concluyó.