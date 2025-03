La Presidenta pide investigar la proyección de imágenes de “El Mencho” en concierto

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este lunes investigar la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante la presentación de la agrupación de música regional "Los Alegres del Barranco" en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

"No debería de ocurrir eso. Imagínense. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto", dijo al ser cuestionada por la polémica que se desató este fin de semana en redes sociales.