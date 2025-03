Sheinbaum irá a TEPJF para promover elección judicial; INE no nos ha notificado, dice

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar la promoción de la elección judicial del próximo 1 de junio, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha notificado formalmente a la Presidencia sobre las restricciones impuestas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal defendió que su intención no es hacer campaña, sino informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral.

“El INE dijo que no podíamos hacer campaña. No es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la Ley es cuando te notifican", manifestó en su conferencia de prensa matutina.