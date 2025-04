José Barajas Mejía renuncia como Fiscal de Tabasco; Óscar Vázquez queda de encargado

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El Coronel José Barajas Mejía presentó este lunes su renuncia como Fiscal General del Estado de Tabasco después de seis meses de asumir el cargo. En su lugar, el Vicefiscal de Delitos Comunes, Óscar Vázquez Landeros, será el nuevo encargado del despacho.

Lo anterior fue informado por el Gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, quien detalló que el Coronel busca continuar con su carrera militar dentro de las Fuerzas Armadas.

En su mensaje, el mandatario estatal agregó que siempre estarán muy agradecidos con el trabajo que hizo Barajas Mejía al frente de la procuración de justicia de la entidad, luego de tomar posesión en 2024.

Asimismo, dio a conocer que la persona que estará al frente de la Fiscalía será el Vicefiscal Vázquez Landeros, en lo que empieza el proceso de elección para el nuevo titular.

Cabe recordar que Barajas Mejía fue nombrado como Fiscal de Tabasco el 8 de octubre de 2024, tras la renuncia de Nicolás Bautista, quien estaba contemplado para ocupar la titularidad de la dependencia hasta 2028.

Durante su administración, el funcionario recibió amenazas de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, aclaró que estaban dirigidas a la institución y no al él.

“Yo entiendo que no es una amenaza directa. Hacen un señalamiento a la institución [...] Ello no significa que nosotros bajemos la guardia, no tenemos temor de nada y no nos amedrentan los mensajes”, dijo.