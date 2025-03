Auditorio Telmex pondrá cláusula para prohibir discursos de violencia, anuncia la UdG

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- En su último día al frente a la Universidad de Guadalajara (UdG), el Rector Ricardo Villanueva emitió un contundente mensaje sobre lo ocurrido en el Auditorio Telmex el fin de semana pasado, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

"Lo que sucedió este fin de semana en el Auditorio Telmex no debió pasar y no debe volver a pasar", señaló Villanueva en su cuenta de X , antes Twitter .

Aunque el Auditorio opera como una empresa privada, el todavía Rector anunció que incluirá una cláusula en los contratos de renta para prohibir cualquier contenido que fomente discursos de violencia.

Asimismo, ofreció una disculpa pública: "Extiendo una sincera disculpa a todos los jaliscienses y mexicanos. Este suceso no representa los valores de nuestra institución".

Este rectorado me ha puesto a prueba en cientos de ocasiones y mi último día no es la excepción, pero hasta el último minuto vamos a actuar con congruencia.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco inició una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en el evento.

Según el comunicado, se abrió la carpeta de investigación 21010/2025 por presunta apología del delito. Las imágenes proyectadas durante el concierto hacen aparente alusión a un personaje vinculado a un grupo criminal.

La Vicefiscalía tomará testimonios de los organizadores y artistas, y evaluará la postura emitida por la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco, hacer apología del delito puede conllevar penas de uno a seis meses de prisión.

La Fiscalía enfatizó: "Exhortamos a la sociedad jalisciense a no normalizar la violencia y ratificamos nuestro compromiso con la legalidad y la construcción de un Estado más justo y seguro".

La polémica desatada por el concierto de "Los Alegres del Barranco" en el Auditorio Telmex de Guadalajara ha generado fuertes reacciones en distintos niveles de Gobierno.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió investigar la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se mostraron mientras la agrupación interpretaba el corrido "El dueño del palenque".

"No debería de ocurrir eso. Imagínense. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto", expresó la mandataria al ser cuestionada sobre el evento.