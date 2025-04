Trump agradece a Bukele por cárcel para venezolanos; es un crimen, afirma Venezuela

MADRID, 31 de marzo (EuropaPress).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este lunes las gracias a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, por el "maravilloso lugar" en el que están presos los venezolanos deportados por las autoridades estadounidenses, en referencia a la prisión de máxima seguridad en la que han sido internados.

"Gracias Presidente Bukele de El Salvador por hacerse cargo de los criminales que permitió entrar en nuestro País tan estúpidamente la Administración del corrupto de Joe Biden y ¡por darles un lugar tan maravilloso para vivir!"

El mensaje viene acompañado de un vídeo en el que se incluye un mensaje de Bukele en la red social X en el que informó de la llegada de "17 criminales extremadamente peligrosos del Tren de Aragua y de la MS-13", la Mara Salvatrucha, en una "operación militar conjunta".

Bukele ha destacado que todos son "asesinos confirmados y autores de delitos graves, incluidos seis violadores de niños". "Esta operación es otro paso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", ha subrayado.

El Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha calificado la deportación de "operación antiterrorista". "Estos criminales no volverán a aterrorizar a nuestras comunidades y ciudadanos", ha subrayado.

Los 17 reos han sido internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, en El Salvador, donde permanecerán al menos un año, según un acuerdo entre la Casa Blanca y el gobierno de Nayib Bukele.

Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un Juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al Presidente y fue concebida para contextos de conflicto.

El Ministerio Público de Venezuela ha catalogado este lunes de "crímenes de lesa humanidad" los traslados de migrantes venezolanos por parte de la Administración Trump a una cárcel de máxima seguridad levantada por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.

All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.

This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025