Trump dice que Zelenski enfrentará problemas si rechaza acuerdo de tierras raras.

Zelenski dijo el 28 de marzo que no firmaría un acuerdo sobre minerales que interfiriera con los planes de Ucrania de unirse a la Unión Europea.

Incluso, agencias internacionales destacan que Kiev estaba solicitando cambios a la propuesta actual, incluida una mayor inversión de EU y más claridad sobre cómo operaría el fondo conjunto.

El tema de las tierras raras ha sido un punto clave en las negociaciones impulsadas por Trump para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, país que se cree que podría albergar el cinco por ciento de las reservas mundiales de estos minerales.

Listen to this snivelling vile piece of shit kicking his rattle out of his pram because a Zelensky won’t negotiate under Trumps terms.

Dealing with Trump at the moment is as bad as dealing with a fucking terrorist because he’s acting like one again.

I fucking detest this man. pic.twitter.com/iQakJsFQob

— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) March 31, 2025