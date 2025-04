México sigue negociando con EU: Claudia. China, Japón y Corea del Sur forman bloque

En medio de la incertidumbre que ha desatado Donald Trump con sus amenazas arancelarias, el mundo trata de reconfigurarse para hacer frente al endurecimiento de las políticas comerciales de Estados Unidos. México no ha dejado de sumar esfuerzos en las negociaciones con el Gobierno del país vecino para evitar afectaciones mayores.

–Con información de Deutsche Welle, Europa Press, Radio Francia Internacional y Xinhua

Ciudad de México/Washington/Bruselas (SinEmbargo).– El mundo espera expectante la decisión de Estados Unidos (EU) sobre la imposición de aranceles. Europa se organiza en un gran bloque; incluso Asia está preparando una respuesta conjunta entre países que en las últimas décadas estuvieron distantes. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que sigue negociando y que seguirá negociando hasta el final. El día fatal autoimpuesto por Donald Trump es mañana.

Los mercados financieros internacionales amanecieron nuevamente tambaleantes, nerviosos, en la víspera del anuncio de Trump. Lo mismo pasa con el mercado de divisas. El peso mexicano está presionado por la incertidumbre, pero son todas las monedas: ninguna parece sólida, ni el dólar, frente a lo que está pasando.

La Presidenta de México recordó que ayer hubo una llamada del Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el Secretario Marco Rubio, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se negocia minuto a minuto para que México no tenga un impacto. “Recuerden que en febrero hubo una reunión en Washington, se hicieron una serie de acuerdos de colaboración, de coordinación para los temas de seguridad, y hay seguimiento de esos acuerdos. La misma visita de la Secretaria [Kristi] Noem tiene que ver con este seguimiento, y también las visitas que están haciendo el Secretario de Seguridad y el Subseecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica”, declaró Sheinbaum.

“Sigue habiendo diálogo. Eso es importante que lo sepan. [Hay diálogo] entre el Secretario [Marcelo] Ebrard y el Secretario de Comercio [Howard Lutnick] de los Estados Unidos. Y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse, pues es [parte de] el Plan México. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Sí tiene que ver en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido, va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril, y vamos a esperar a ver cuál es exactamente la posición que toma el Gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril”. agregó Sheinbaum.

El jueves pasado, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, comentó que la antigua relación de Canadá con Estados Unidos, “basada en una integración cada vez más profunda de nuestras economías, y en una estrecha cooperación militar y de seguridad, se acabó”. Carney afirmó en Ottawa que los canadienses deben “básicamente reimaginar nuestra economía” frente a los aranceles. Aseguró que Canadá responderá con aranceles de represalia que tendrán el “máximo impacto” en Estados Unidos.

La Unión Europea (UE) está preparada para tomar represalias contra los aranceles previstos por la administración Trump si no logra un acuerdo, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien preside el órgano ejecutivo del bloque. Señaló que la UE abordaría las negociaciones con Estados Unidos desde una posición de fuerza, respaldada por el tamaño del mercado europeo, y su papel en el comercio y la tecnología globales. Sin embargo, si las conversaciones fracasan, Europa estará dispuesta a contraatacar. "No necesariamente queremos tomar represalias, pero tenemos un sólido plan para hacerlo si es necesario", aseveró.

Además, China, Japón y Corea del Sur acordaron responder conjuntamente a los aranceles, según informó este lunes una cuenta de redes sociales afiliada a la cadena estatal china CCTV. Los comentarios se produjeron después de que los tres países mantuvieran el domingo su primer diálogo económico en cinco años, buscando facilitar el comercio regional mientras las potencias exportadoras asiáticas se preparan contra los aranceles de Trump.

La Presidenta Sheinbaum dijo que esta alianza inédita China-Corea del Sur-Japón: “Nosotros estamos trabajando y lo saben, y va todo en este sentido y lo estamos acelerando, en el beneficio de México. Nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos. La mayoría de los automóviles que se producen en México, por ejemplo, con para exportación, pero muchos de los autos que se venden en México, autos compactos que son más populares y de precios más bajos, se fabrican en China y se venden en México. Obviamente a nosotros nos interesa que esos vehículos se fabriquen en México para fortalecer la economía nacional, y la producción nacional y el mercado interno”.

“Que sepan que sí estamos preparados. Nos reunimos dos, tres veces a la semana con el equipo para fortalecer las distintas medidas. Lo que queremos es proteger al pueblo de México y al empleo esencialmente. Y hay plan y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta. Y siempre estamos abiertos al mundo. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Lo hemos platicado muchas veces. Prácticamente lo que exportamos lo importamos en términos monetarios. Lo que queremos es importar menos y producir más en México. Entonces, en ese sentido, va todo el Plan México y la propuesta que vamos a seguir conduciendo y acelerando, con relación con todos los países porque así debe ser”, dijo Claudia Sheinbaum.

Aranceles, o no

“El equipo de Trump le ha presentado [al Presidente de Estados Unidos] varias ideas para imponer aranceles a otros países, incluyendo un arancel global del 20 por ciento sobre prácticamente todas las importaciones. A lo largo del lunes, algunos de sus asesores dieron la impresión de que no se había comprometido con ninguna estrategia en particular, según personas familiarizadas con el asunto. Estas personas enfatizaron que las conversaciones siguen siendo fluidas, y los comentarios de Trump sobre su decisión de adoptar un enfoque tomaron por sorpresa a algunos asesores de la Casa Blanca”, dice hoy The Wall Street Journal.

El debate a puerta cerrada puso de relieve las prioridades contradictorias del Presidente, agrega el diario. “La principal: quiere recaudar ingresos mediante aranceles y utilizarlos como palanca para que otros países reduzcan los suyos o implementen otros cambios de política. Pero si los aranceles están sujetos a negociación y podrían reducirse con el tiempo, esto generaría dudas sobre la cantidad de ingresos que se podrían esperar finalmente de su imposición. Y aunque su equipo no quiere que parezca que se está retractando de las promesas de campaña de Trump, algunos asesores están preocupados por el efecto que los aranceles podrían tener en los precios. Todas las miradas estarán centradas en la decisión de Trump: si aplicar un arancel universal, de hasta el 20 por ciento a todas las importaciones, a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, o imponer aranceles individuales a todos los países que podrían ser objeto de negociación (el llamado enfoque arancelario recíproco)”.

Trump afirmó haber definido un plan para su último lote de aranceles, previsto para esta semana, pero no reveló su decisión, después de que su equipo económico tuviera dificultades para ponerse de acuerdo en torno a una nueva estrategia comercial estadounidense.

“Ya lo he decidido”, dijo Trump en el Despacho Oval el lunes por la noche cuando se le preguntó si ya había decidido sus planes para el “Día de la Liberación”, término que el Presidente ha utilizado para referirse a los aranceles que se anunciarán antes de la fecha límite autoimpuesta del miércoles.