¡Dua Lipa regresa a México! ¿Cuándo y dónde presentará su "Radical Optimism Tour"?

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo)- Dua Lipa ha confirmado su esperado regreso a México como parte de su gira mundial "Radical Optimism Tour". La cantante ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CdMx).

A continuación te compartimos toda la información necesaria para que no te pierdas la oportunidad de verla en vivo, pues las reacciones del público han sido positivas.

La cantante albanobritánica sólo ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México. El primero de ellos se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2025 y el segundo al otro día. Los espectáculos están previstos que inicien a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros.

good things come to those who wait.... NEW TOUR DATES ADDED ‼️ Finishing the year with the Radical Optimism tour in Latin America and I’m so so excited to see you ❤️‍🔥 sign up for the pre-sale and more info https://t.co/JEIik8bDKq pic.twitter.com/nnjIpzxVL6

— DUA LIPA (@DUALIPA) April 1, 2025