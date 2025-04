Los Alegres del Barranco vuelven a difundir imagen del "Mencho", ahora en Michoacán.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrirá una carpeta de investigación por la difusión de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en otro concierto de la banda Los Alegres del Barranco en la Plaza de Toros de Uruapan el 30 de marzo, informó hoy el Fiscal estatal Adrián López Solís.

La presentación fue idéntica a la que ocurrió un día antes en Zapopan, Jalisco, y que encendió las redes en un debate sobre la apología al narcotráfico. Sin embargo, el funcionario advirtió que no existe tipificación en el Código Penal del estado para perseguir la acción.

En Jalisco, las autoridades municipales impusieron una multa al auditorio Telmex, en el que se llevó a cabo el primer concierto, por cargos relacionados con la alteración del orden. De acuerdo con María Luisa Vargas, titular de la dirección de Inspección y Vigilancia, el evento habría violado el polémico Artículo 253, en la fracción 14, del reglamento de comercio, que prohíbe cualquier espectáculo que "ataque a la moral, a las buenas costumbres y perturbe el orden público”.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la proyección de las fotografías de "El Mencho" en un concierto de la agrupación de música regional "Los Alegres del Barranco" en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, lo que propició que se registraran vítores entre las y los asistentes.

"No debería de ocurrir eso. Imagínense. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto", dijo al ser cuestionada por la polémica que se desató este fin de semana en redes sociales.