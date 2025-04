…Y Morena, poco después, afirma que decidió no aceptar solicitud de ingreso de Yunes

El Senador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó los motivos que lo hicieron retirar su solicitud para incorporarse al partido de Morena.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El Senador Miguel Ángel Yunes Márquez anunció este martes el retiro de su solicitud para incorporarse a la bancada de Morena, debido a que no quiere provocar un debate interno con su afiliación.

“Estoy convencido que en los momentos cruciales que vive México, todos debemos sumar nuestras voluntades para enfrentar unidos los retos, que son enormes. En ese ánimo, y enterado de algunas voces que no están de acuerdo con mi afiliación, he tomado (la decisión de) retirar mi solicitud de afiliación a Morena", se lee en el documento que compartió vía Facebook.

Por medio de una carta que envió a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, el expanista explicó que ante el rechazo de algunos morenistas a su incorporación al movimiento, prefiere desistir y mantenerse como integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y desde ahí seguir apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Al solicitar mi registro en Morena, expuse con claridad que era consecuencia lógica de mi apoyo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de mi participación en el Grupo Parlamentario del Movimiento en el Senado. [...] El objetivo fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división", agregó.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena aseguró que fue esa instancia la que decidió "no admitir la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez por ser incompatible con los artículos 4° y 6° de los Estatutos de Morena, que establecen que no podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos políticos", indicó en un comunicado la dirigencia, encabezada por María Luisa Alcalde.

"La CNHJ determinó que Yunes Márquez mantiene una militancia activa en el Partido Acción Nacional (PAN), conforme a los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), que se confirma mediante sus propias declaraciones públicas donde manifiesta su desacuerdo con la expulsión de dicho partido político y su deseo de impugnar esa decisión", agregó el partido.

La CNHJ, a su vez, se dijo sabedora de un oficio recibido por la dirigencia de Morena, donde el mismo Yunes Márquez expresa su deseo de retirar su solicitud de afiliación. "La CNHJ refrenda su compromiso con las y los Protagonistas del Cambio Verdadero, a partir del respeto a los principios de nuestro Partido-Movimiento y la lucha por la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México", concluyó.

Sobre la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a @PartidoMorenaMx, la @CNHJ_Morena informa lo siguiente👇🏼 pic.twitter.com/JuNTPGdinY — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 2, 2025

Intento de afiliación de Yunes

El pasado 18 de febrero, Miguel Ángel Yunes Márquez, exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN), se afilió a Morena luego de votar a favor de la Reforma Judicial y ser expulsado del partido blanquiazul.

La afiliación de Yunes provocó un rechazo generalizado entre los integrantes del partido guinda, quienes no dudaron en criticar su decisión, como fue el caso de Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz. En entrevista con Los Periodistas, la mandataria local señaló que el legislador no representa "los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional", por lo que hizo un llamado a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para no acreditar la membresía del exsenador del Partido Acción Nacional (PAN).

"Pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!", indicó Nahle en febrero, y añadió que enviaría un escrito a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, con pruebas sobre delitos en lo que estaría involucrado el expanista.

Pido a la comisión de honestidad y justicia de @PartidoMorenaMx que NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración.

¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!

🧵 — Rocío Nahle (@rocionahle) February 19, 2025

En aquella ocasión, el posicionamiento de la mandataria estatal fue apoyado por los militantes de Morena Veracruz y Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, quienes igualmente solicitaron a la CNHJ de Morena que analizara el caso.

A raíz de la controversia, el Senador Yunes Márquez respondió a las críticas al destacar que su incorporación "es una consecuencia natural de su participación en el grupo parlamentario de Morena" desde septiembre del año pasado. Incluso subrayó en su pasada declaración que ha respaldado todas las reformas constitucionales impulsadas por Morena y consideró injusta la reacción que provocó su afiliación.

"No sé cuáles sean los procedimientos, pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Lo hice en congruencia", manifestó en febrero de 2025.

Yunes Márquez aseguró en dicha declaración que no busca provocar problemas internos en Morena ni disputar espacios a nadie e insistió que es un acto de congruencia debido a su respaldo al proyecto de Claudia Sheinbaum y su participación activa.