Jueza liberal gana elecciones especiales en Wisconsin con apoyo demócrata

Al ser la primera elección estatal clave del segundo mandato del Presidente Donald Trump, esta contienda, técnicamente no partidista, atrajo la atención nacional y se convirtió en la elección por la Corte Suprema estatal más costosa en la historia de Estados Unidos.

BREAKING: In a massive defeat for Donald Trump and Elon Musk — who poured millions into the race — Democratic-backed Susan Crawford has won the race for the vacant seat on the Wisconsin Supreme Court, defeating MAGA Republican Brad Schimel. pic.twitter.com/23baRhekpC

Aunque la elección fue oficialmente no partidista, claras diferencias ideológicas separaron a Crawford y Schimel, incluyendo temas como los derechos laborales, el acceso al aborto y los indultos del Presidente Donald Trump del 6 de enero, entre otros, así como a los grupos que los respaldaron.

Un gran número de demócratas prominentes, incluido el expresidente Barack Obama, respaldaron a Crawford; los republicanos, en general, respaldaron a Schimel, incluyendo a Donald Trump.

Megadonantes de ambos bandos del espectro político invirtieron millones en la contienda, y Musk ofreció incentivos financieros a los votantes que, según algunos, eran legalmente sospechosos.

Congratulations to Judge Susan Crawford on her victory, and to the people of Wisconsin for electing a judge who believes in the rule of law and protecting our freedoms.

— Barack Obama (@BarackObama) April 2, 2025