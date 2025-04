Val Kilmer, protagonista de Batman Forever, fallece a los 65 años de edad

El famoso actor de Hollywood falleció a los 65 años a causa de un severo cuadro de neumonía.

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El actor Val Kilmer, famoso por interpretar a Batman y a Jim Morrison en la cinta biográfica The Doors, falleció este martes 1 de abril a los 65 años, confirmó su hija Mercedes a The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, la hija del icónico actor reveló que su padre murió a causa de un severo cuadro de neumonía.

El protagonista de Batman Forever ya había enfrentado otros problemas de salud. En 2014 fue diagnosticado con cáncer de garganta y, aunque logró vencer a la enfermedad, ésta le impidió continuar con su carrera debido a diversas complicaciones.

Ha fallecido #ValKilmer, a los 65 años de edad. Su hija reveló a The New York Times que la causa fue neumonía. Durante varios años el actor luchó contra cáncer de garganta. Lo recordaremos por su trabajo en Top Gun, Batman Forever, The Doors, Willow y Tombstone. Descanse en paz. pic.twitter.com/yoEzvGZoZq — Monsters & Geeks (@monstersngeeks) April 2, 2025

Kilmer saltó a la fama por su papel de Tom “Iceman” Kazansky, al lado de Tom Cruise en la cinta Top Gun (1986). El éxito de la película fue tal que volvió a encarnar al personaje para una segunda parte de la cinta, Top Gun: Mavericks (2022).

En 1988 participó en Willow, en la tierra del encanto (1988), pero una de sus actuaciones más aclamadas fue cuando interpretó a a Jim Morrison en el filme The Doors (1991). Sin embargo, uno de los papeles por el que es mejor recordado es Batman Forever (1995), bajo la dirección de Joel Schumacher, aunque no quiso seguir en la franquicia y fue reemplazado por George Clooney.

Debido a su popularidad en los años ochenta, fue considerado como uno de los galanes más importantes de la época.