El expresidente Óscar Arias critica a Trump. Washington ya le avisó que no tiene visa

SAN JOSÉ, 2 abr (Xinhua).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz de 1987, Óscar Arias Sánchez, aseguró que no dejará de criticar lo que considera incorrecto de parte del Gobierno de Estados Unidos, a pesar de que ayer le fue comunicado que se le canceló la visa de ingreso a ese país.

El expresidente costarricense recibió una escueta comunicación del Gobierno estadounidense en la que se le informaba de la revocación de su visa, sin que se detallaran las razones específicas para la medida.

"A mí no me van a silenciar con esto. Yo seguiré haciendo lo que digo. Acabo de escribir un libro y he opinado con absoluta libertad lo que pienso y durante mis campañas políticas siempre creí que la responsabilidad de un líder político era usar el micrófono que teníamos para educar, que gobernar es educar y que había que decirle a la gente lo que debía saber, no lo que quería escuchar", comentó.