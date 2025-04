La mayor operación contra abuso sexual de niños en Europa desmantela red “inmensa”

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- En una de las mayores victorias contra la explotación sexual infantil en línea, Europol y fuerzas policiales de 35 países lograron desmantelar Kidflix, una de las plataformas más grandes de abuso a menores, que operaba como un oscuro refugio para pedófilos.

Con casi dos millones de usuarios activos, Kidflix se había convertido en uno de los sitios más peligrosos y rentables de la web para la distribución de material de abuso infantil.

La operación, que comenzó en 2022 y culminó en marzo de 2025, fue calificada como un golpe devastador al crimen organizado en el ciberespacio.

Kidflix, one of the largest paedophile platforms in the world, has been shut down in an international operation against child sexual exploitation.

⏹️ Europol has supported authorities from 38 countries worldwide in shutting down the platform.

More: https://t.co/eoETaBNyBi pic.twitter.com/FPI9xkuTkE

— Europol (@Europol) April 2, 2025